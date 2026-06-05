تضامناً مع "الدوريين".. أطباء العراق الأقدمون يمهلون الحكومة أياماً للاستجابة أو تعليق العمل

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أربيل (كوردستان 24)- لوّح الأطباء المقيمون الأقدمون في عموم العراق بتعليق كامل لعملهم في المستشفيات والمؤسسات الصحية ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، الموافق 8 حزيران/يونيو 2026.

وجاء هذا الموقف تضامناً مع حركة الاحتجاج والتعليق المستمر للعمل من قبل زملائهم الأطباء المقيمين الدوريين، واحتجاجاً على ما وصفوه بـ"تجاهل" الجهات المعنية لمطالبهم المشروعة.

وأكد الأطباء الأقدمون، في بيان صدر عنهم اليوم الجمعة، أنهم حرصوا طوال الفترة الماضية على استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتأدية واجباتهم الإنسانية رغم تضاعف الأعباء والضغوط المهنية، حرصاً على سلامة المرضى.

وأوضح البيان أن استمرار الجهات الحكومية في تجاهل المطالب العادلة للأطباء الدوريين فرض عليهم اتخاذ هذا الموقف الأخلاقي والمهني، مشددين على أن "حقوق الطبيب ليست امتيازاً يُمنح، بل حقٌ يجب أن يُصان".

ودعا البيان الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري والإسراع بصرف المستحقات المالية والوظيفية المتأخرة، وإغلاق هذا الملف بصورة عادلة تضمن إنصاف الكوادر الطبية.

وحذر البيان من أن دخول قرار تعليق العمل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل سيرفع من سقف المطالب لتصبح شاملة لجميع فئات الأطباء في البلاد.

وحدد المضربون مطلبهم الأساسي الذي وصفوه بـ"غير القابل للتأجيل أو المساومة"، والمتمثل في الإنصاف الفوري لأطباء "دفعة 24" واسترجاع كامل حقوقهم القانونية والدستورية.

واختتم الأطباء المقيمون الأقدمون بيانهم بدعوة موسعة لجميع زملائهم من مختلف التدرجات الوظيفية والاختصاصات الطبية لدعم هذا الحراك والوقوف صفاً واحداً.

وأشاروا إلى أن وحدة الصف هي مصدر قوتهم الحقيقي لانتزاع الحقوق، وتأمين الكرامة المهنية، وضمان مستقبل الأجيال القادمة في القطاع الصحي العراقي.