وصول أولى قوافل حجاج إقليم كوردستان إلى مطار أربيل الدولي

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أربيل (كوردستان24)- بحضور وزير الأوقاف والشؤون الدينية، انطلقت صباح اليوم الخميس 4 حزيران/يونيو 2026، عملية تفويج وعودة حجاج إقليم كوردستان من الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية؛ حيث وصلت الوجبة الأولى بسلام إلى مطار أربيل الدولي.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، د. بشتيوان صادق، في استقبال الحجاج بمطار أربيل الدولي، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة إتمام أداء فريضة الحج، ومعرباً عن تمنياته بعودة آمنة وميسرة لجميع الحجاج إلى ديارهم وعائلاتهم.

وصرح المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، لـالموقع الرسمي لـ "كوردستان 24"، قائلاً: "في تمام الساعة 4:30 من فجر اليوم، انطلقت الرحلة الأولى التي تقل حجاج الإقليم من مطار المدينة المنورة متوجهة إلى إقليم كوردستان، ووصلت بسلام إلى مطار أربيل الدولي في تمام الساعة 7:00 صباحاً".

وبحسب البيانات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة، فمن المقرر عودة 1,027 حاجاً اليوم الخميس عبر 7 رحلات جوية، تتوزع كالتالي:

4 رحلات مخصصة لحجاج محافظة أربيل.

رحلتان مخصصتان لحجاج محافظة دهوك.

رحلة واحدة مخصصة لحجاج إدارة سوران المستقلة.

وبشأن حجاج محافظة السليمانية وبقية مناطق إقليم كوردستان، طمأن ستوني الحجاج وعائلاتهم بأن عملية التفويج والعودة ستتواصل تباعاً وبانسيابية تامة خلال الأيام المقبلة بموجب جدول زمني أعدته المديرية مسبقاً، لحين تأمين عودة آخر حاج من مواطني الإقليم إلى أرض الوطن.

يُذكر أن حكومة إقليم كوردستان، من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومديرية الحج والعمرة، قد قدمت حزمة واسعة من التسهيلات والخدمات اللوجستية والطبية لضيوف الرحمن هذا العام لضمان أداء مناسك فريضة الحج بيسر وأمان ودون أي عقبات.



