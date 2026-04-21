سفين دزيي لـ كوردستان 24: سننقل موقف حكومة الإقليم إلى الاتحاد الأوروبي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، أن الهجمات التي استهدفت الإقليم مؤخراً تتصدر جدول أعمال المباحثات الرسمية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأوضح دزيي في تصريحات أدلى بها لمراسل كوردستان 24، من أمام مقر البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026، أن الهدف من هذه اللقاءات هو إحاطة المجتمع الدولي والمؤسسات الأوروبية بآخر المستجدات، والتأكيد بوضوح على أن إقليم كوردستان ينأى بنفسه عن الصراعات والتوترات الإقليمية المحتدمة في المنطقة.

مشدداً على ضرورة أن يكون الشركاء الدوليون على اطلاع دقيق ومباشر على مجريات الأحداث.

وفي مسار موازٍ، أشار دزيي إلى أن الخلافات الفنية والسياسية بين أربيل وبغداد ستكون حاضرة بقوة في المباحثات.

مبيناً أن الدول الأوروبية التي كان لها دور محوري في إعادة إعمار العراق منذ عام 2003، مدعوة اليوم للمساهمة بفاعلية في دفع جهود الحل وتسوية الأزمات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

واختتم مسؤول العلاقات الخارجية تصريحه بالإشارة إلى المواقف الدولية السابقة، مثمناً إدانة أغلب العواصم الأوروبية للهجمات التي طالت الإقليم في الآونة الأخيرة.

معتبراً أن هذا الدعم السياسي يمثل ركيزة أساسية لمطالب الإقليم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام.