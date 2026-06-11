ترامب: الليلة سنوجه ضربة "كبيرة ومؤثرة" ضد أهداف إيرانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة جديدة ومثيرة للجدل، أن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على جزيرة "خارگ" الحيوية ومنشآت البنية التحتية النفطية الإيرانية في المستقبل القريب.

وكتب ترامب، اليوم الخميس 11 حزيران/يونيو 2026، عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة ستوجه الليلة ضربة "مؤثرة للغاية" ضد إيران. وأشار في تدوينته إلى أن القوات البحرية والجوية الإيرانية، ومنظومات الرادار والدفاع الجوي، بالإضافة إلى معظم القدرات الهجومية لطهران، قد تعرضت للتدمير.

وحول الأهداف الاستراتيجية القادمة، كشف الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستضع يدها قريباً على جزيرة "خارگ" ومراكز البنية التحتية النفطية الأخرى في البلاد. وشبّه ترامب هذه الخطوة بالسياسة التي اتبعتها واشنطن تجاه فنزويلا، مؤكداً أن هذا النهج "أثبت نجاحه الكبير وعاد بالفائدة على كلا البلدين"، على حد تعبيره.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً خطيراً؛ فبعد تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية، شنت القوات الأمريكية فجر اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت العمق الإيراني.

ووفقاً لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استهدفت الضربات مراكز المراقبة العسكرية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي في مختلف أنحاء إيران. وأكدت "سنتكوم" أن الهجمات جاءت "دفاعاً عن النفس" وبأمر مباشر من الرئيس ترامب، رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المستمرة وغير المبررة"، مشددة على أن القوات الأمريكية تظل في حالة تأهب قصوى.

في المقابل، رد الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة استهدفت عدداً من القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت ودول الخليج، مما أسفر عن إغلاق المجال الجوي في المنطقة لعدة ساعات.

وكان ترامب قد صرح قبيل هذه الهجمات بأن الهدف من الضربات الجوية هو إرغام طهران على قبول مسودة الاتفاق التي طرحها الوسطاء، في وقت لا تزال فيه طهران متمسكة بشروطها وترفض تقديم أي تنازلات.