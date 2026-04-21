أكسيوس: الوفد التفاوضي الأميركي يؤجّل رحلته

أربيل (كوردستان 24)- في وقت يترقب فيه العالم انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات "إسلام آباد" المصيرية، تشير أحدث التطورات الميدانية والدبلوماسية إلى وصول الجهود بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود.

ومع بقاء ساعات قليلة فقط على انقضاء مهلة وقف إطلاق النار، لم يصل الوفد الأمريكي إلى الأراضي الباكستانية بعد، في حين لم تبدِ طهران أي استجابة فعلية للمشاركة في الحوار.

وأفادت تقارير لشبكة CNN وموقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل 2026، بأن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي ورئيس الوفد المفاوض، لم يغادر الأراضي الأمريكية بعد.

وكشف مسؤولون في البيت الأبيض أن فانس يتواجد حالياً في واشنطن للمشاركة في اجتماعات أمنية مكثفة لرسم ملامح السياسة القادمة والتعامل مع السيناريوهات المتوقعة فور انتهاء الهدنة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً قوياً على ترجيح كفة الخيار العسكري على الحلول السلمية.

في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن جيريد كوشنر وستيف ويتكوف، العضوين البارزين في فريق ترامب التفاوضي، لا يزالان داخل الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات الملاحة الجوية أن الطائرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي (DHS)، والتي كان من المفترض أن تنقلهما من مدينة ميامي إلى أوروبا ثم باكستان، قد تأخرت عن موعدها؛ حيث غادرت ميامي قبل دقائق متوجهةً مباشرة إلى واشنطن بدلاً من التوجه نحو إسلام آباد.

من الجانب الباكستاني، أعلن وزير الإعلام عطاء الله تاران عبر منصة (X)، أن بلاده -بصفتها الوسيط- لم تتلقَ حتى اللحظة أي رد رسمي من الجانب الإيراني بشأن إرسال وفدها للمفاوضات.

وحذر تاران من أن الهدنة ستنتهي رسمياً في تمام الساعة 4:50 من فجر الأربعاء (بتوقيت باكستان)، واصفاً الموقف الإيراني الحالي بـ "الحاسم والحساس للغاية".

وتشير المصادر إلى أن التردد الإيراني يعود إلى استمرار الحصار البحري الأمريكي وضبط سفن إيرانية من قبل البحرية الأمريكية، بالتزامن مع دخول إيران يومها الخمسين من انقطاع شبكة الإنترنت، مما فرض ضغوطاً اقتصادية وسياسية هائلة على الداخل الإيراني.

يأتي هذا الانسداد الدبلوماسي وسط تهديدات شديدة اللهجة من الرئيس دونالد ترامب ورئاسة الأركان الأمريكية؛ حيث توعد ترامب ببدء العمليات العسكرية فور انتهاء المهلة قائلاً: "عندما تنتهي الهدنة، ستبدأ القنابل بالانفجار".

مؤكداً استعداد بلاده لإنهاء البرنامج النووي الإيراني بالقوة في حال عدم التوقيع على اتفاق نهائي.