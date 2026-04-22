تعرض سفينة ثانية لهجوم في مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش البريطاني عن تعرض سفينة ثانية لهجوم اليوم الأربعاء 22 نیسان /ابریل 2026، في مضيق هرمز، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق الحرس الثوري الإيراني النار على سفينة حاويات.

ولم يُحدد مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني الجهة التي أطلقت النار على السفينة الثانية على الفور.

ومع ذلك، اتجهت الشبهات فورًا نحو إيران، التي سبق أن أطلق الحرس الثوري الإيراني النار على سفينة الحاويات.

وفي الهجوم الثاني، أفادت سفينة الشحن بأنها تعرضت لإطلاق نار وتوقفت في الماء.

وأكدت عدم وقوع أي أضرار على السفينة.

وتأتي هذه الهجمات بعد أيام من قيام الولايات المتحدة باحتجاز سفينة حاويات إيرانية بعد إطلاق النار عليها في نهاية الأسبوع الماضي، واقتحام ناقلة نفط تابعة لتجارة النفط الإيرانية يوم الثلاثاء في المحيط الهندي.



المصدر: AP