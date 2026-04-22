أزمة وقود في كركوك.. سائقو الأجرة يتظاهرون احتجاجاً على انقطاع الغاز ونقص البنزين

أربيل (كوردستان24)- نظم العشرات من سائقي سيارات الأجرة (التكسي) في مدينة كركوك، اليوم الأربعاء 22 نيسان 2026، وقفة احتجاجية تنديداً بانقطاع الغاز السائل للمركبات (LPG) وتقليص حصص البنزين، مؤكدين أن هذه الأزمة تسببت بشلل تام في مصدر رزقهم.

وأشار السائقون المحتجون إلى أن المحطات الحكومية لم توزع مادة الغاز منذ أكثر من 20 يوماً، مما أدى إلى توقف مئات السيارات عن العمل. وصرح أحد السائقين لـ "كوردستان 24" قائلاً: "نحن بلا غاز منذ 20 يوماً، بينما نرى المحطات الأهلية توفره منذ يومين، فلماذا لا توفره الحكومة؟". وأضاف بمرارة: "دائرة المرور والجهات المعنية أجبرتنا على تحويل سياراتنا للعمل بنظام الغاز، والآن نجد أن الغاز متوفر في كل المحافظات باستثناء كركوك".

ولم تتوقف معاناة السائقين عند الغاز فقط، بل شملت البنزين أيضاً؛ حيث أوضح متظاهر آخر أن "الحصة المقررة من البنزين (35-50 لتراً) لا تكفي لتشغيل السيارة لمدة 24 ساعة، فالسائق يستهلك يومياً ما بين 50 إلى 60 لتراً". وتساءل السائقون عن سبب توفر الغاز في مناطق مثل (بردي) والمحطات الأهلية وانقطاعه عن المحطات الحكومية داخل المدينة.

واتهم المحتجون الجهات المعنية بنقل غاز كركوك إلى محافظات الجنوب على حساب احتياجات المدينة، مطالبين بفتح محطات "المنتجات" و"جبل بور" على مدار 24 ساعة لإنهاء طوابير الانتظار الطويلة وحل الأزمة.

واختتم السائقون وقفتهم بمطالبة الحكومة المحلية ووزارة النفط بالتدخل العاجل لتوفير الوقود بانتظام، محذرين من أن استمرار الأزمة يهدد بقطع أرزاق آلاف العائلات التي تعتمد على مهنة القيادة.