إيكو عراق: 143 مليون دينار يومياً كلفة رئاسة الجمهورية في العراق

خلال 2025.. رئاسة الجمهورية تصرف 143 مليون يومياً

أربيل (كوردستان24)- أعلن مرصد إيكو عراق أن صرفيات رئاسة الجمهورية بلغت نحو 143 مليون دينار يومياً خلال عام 2025، فيما دعا المرصد مجلس النواب إلى تشريع قوانين لتحديد رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها.

وقال المرصد في بيان صحفي إن "صرفيات رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 بلغت 52,366,674,988 ديناراً، أي ما يعادل 143 مليوناً و470 ألف دينار يومياً".

وأوضح أن "أكثر من 52 مليار دينار ذهبت إلى الرواتب والنفقات التشغيلية والطعام وشراء السلع"، مضيفاً أن "النفقات الاستثمارية بلغت 218 مليون دينار".

ولفت المرصد إلى أن "رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 لم تقدم أي مقترحات قوانين، ولم تسجل أي نشاط فعلي يُذكر في إطار تطبيق بنود الدستور أو تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، رغم حجم الإنفاق الكبير المخصص لها".

وفي ختام بيانه، دعا المرصد البرلمان إلى سن قوانين تحدد رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها، مؤكداً أن حجم الإنفاق الحالي يثقل موازنة البلاد التي تعاني من عجز كبير إعادة تقييم لضمان كفاءة استخدام المال العام.