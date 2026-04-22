أوقاف كوردستان: انطلاق أولى قوافل الحجاج في 7 أيار وتحذيرات من "الحج غير القانوني"

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، نبز إسماعيل، اليوم الأربعاء 22 نيسان 2026، عن استكمال كافة الاستعدادات الإدارية واللوجستية الخاصة بموسم الحج لهذا العام.

كشف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق في السابع من أيار/مايو المقبل عبر الطريق البري (الحافلات)، مشيراً إلى أن عدد حجاج إقليم كوردستان لهذا العام يبلغ 5,120 حاجاً وحاجة. وأوضح أن الرحلات ستنطلق من جميع محافظات الإقليم بشكل منظم ومتتابع باتجاه المدينة المنورة.

وفي سياق التحذيرات، شدد المتحدث باسم الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية، مشيراً إلى أن السلطات السعودية أصدرت بياناً حازماً يقضي بمعاقبة أي شخص يحاول أداء فريضة الحج بتأشيرة غير مخصصة للحج أو بطريقة "تهريب". وأكد أن العقوبات ستكون شديدة، وتبدأ بغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف دولار، وقد تصل إلى السجن، داعياً المواطنين إلى الاعتماد حصراً على القنوات الرسمية عبر وزارة الأوقاف.

وبخصوص الجانب المالي، أشار نبز إسماعيل إلى أن الوزارة ومديرية الحج والعمرة تبذلان جهوداً حثيثة لتقليل تكاليف النقل لجميع حجاج العراق وإقليم كوردستان، بهدف إعادة جزء من المبالغ المالية للحجاج كتعويض، على غرار الإجراء الذي تم اتخاذه في العام الماضي.