نوري المالكي: نحن في عصر "المسيرات" والتكنولوجيا وليس الكثرة العددية للجنود

أربيل (كوردستان24)- ناقش مجلس النواب مقترحاً لإعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية، وفي مقابل ذلك، صرح نوري المالكي بأن هذه الخطوة لا تتماشى مع تطورات العصر وقد تجوزها الزمن.

قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، 22 نيسان/ابریل 2026، عبر منصة "إكس": "إن أساليب الحروب الحديثة شهدت تغييرات جذرية، ولم تعد تعتمد على الأعداد الغفيرة من الجنود، بل أصبحت الطائرات المسيرة والتكنولوجيا المتقدمة هي الحاسم الرئيسي في ميدان المعركة".

وأشار إلى أن زج أعداد كبيرة من الشباب في صفوف الجيش سيُحمل الدولة أعباءً مالية ضخمة للغاية دون وجود ضرورة عسكرية حقيقية.

وأضاف المالكي: "بدلاً من العودة إلى النظام القديم، يُقترح تخصيص تلك الميزانيات والموارد لرفع كفاءة الجيش وبناء قوة فنية فاعلة، تكون أقل عدداً ولكنها تمتلك قدرات تضاهي مستويات الحروب الحديثة". ودعا المالكي مجلس النواب إلى التريث واتخاذ وقفة جادة لتقييم تداعيات هذا القانون بدقة قبل المضي في إقراره.



