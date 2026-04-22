السيطرة على حريق في مصفاة للنفط بأربيل دون تسجيل خسائر بشرية

اربيل (كوردستان24) - أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل، اليوم، عن تمكن فرقها من السيطرة التامة على حريق اندلع في إحدى مصافي النفط الواقعة على طريق كوير، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وفي تصريح صحفي لوسائل الإعلام، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل شاخوان سعید: "تلقينا بلاغاً عن اندلاع حريق في إحدى المصافي على طريق كوير. وعلى الفور، توجهت ست فرق إطفاء إلى الموقع، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل في غضون أقل من نصف ساعة".

وأكد المتحدث أن "الحريق لم يُسفر عن أي خسائر في الأرواح، سواء بين منتسبي فرق الدفاع المدني أو العاملين في المصفاة"، موضحاً أن "الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية، حيث لم يحتوي الخزان المحترق على كميات كبيرة من الوقود أو المواد القابلة للاشتعال كالبنزين، بل كان يحتوي على مادة القير (الزفت)، وهو ما ساهم في عدم توسع رقعة الحريق".

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول إجراءات السلامة المتبعة، أشار المتحدث إلى أن المديرية تقوم بشكل دوري بإجراء كشوفات ميدانية على كافة المصافي والمصانع ومحطات الوقود في أربيل. وأضاف: "العديد من هذه المصافي غير مرخصة للعمل، ونقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وشدد المتحدث على التزام المديرية بخططها السنوية لضمان سلامة المواطنين والممتلكات، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، قائلاً: "كما هو الحال في كل عام، لدينا خطط استباقية لمواجهة حرائق الصيف، سواء في الأماكن العامة، أو المزارع، أو المناطق الجبلية والساحات. فرقنا في حالة تأهب دائم على مدار الساعة".

وختم المتحدث تصريحه بدعوة أصحاب المصانع والمؤسسات إلى الالتزام بشروط السلامة المهنية، وتوفير معدات الإطفاء الأولية للحد من الأضرار في حال وقوع حوادث مماثلة، مطالباً المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حريق من خلال الاتصال بالرقمين المجانيين لفرق الدفاع المدني (115 و 125) لضمان الاستجابة الفورية.