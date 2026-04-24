في الذكرى الـ52 للجريمة.. مسرور بارزاني: شهداء قلعة دزة رمزٌ لتضحيات شعبنا

أربيل (كوردستان24)- استذكر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 24 نيسان/أبريل 2026، الذكرى السنوية للقصف المأساوي الذي تعرضت له مدينة "قلعة دزة" على يد النظام العراقي السابق.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان في تدوينة له على منصة "إكس": "في الذكرى الثانية والخمسين لقصف قلعة دزة من قبل النظام العراقي السابق، ننحني إجلالاً وإكباراً للأرواح الطاهرة لشهداء قلعة دزة وجميع شهداء كوردستان، ونستذكرهم بكل فخر واعتزاز".

وتعد هذه الذكرى تجسيداً للتضحيات التي قدمها أهالي المنطقة وطلبة جامعة السليمانية (التي كانت قد نُقلت إلى قلعة دزة آنذاك) إبان القصف الذي استهدف المدينة في نيسان عام 1974، مخلفاً مئات الشهداء والجرحى.