واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو آلاء الولائي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد موقع أو هوية هاشم فنيان رحيمي السراجي، المعروف بـ"أبو آلاء الولائي"، الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء" العراقية المدعومة من إيران.

وأوضحت الوزارة، عبر برنامج "مكافأة من أجل العدالة"، أن هذا الإجراء يأتي في إطار ملاحقة السراجي الذي تصنف واشنطن منظمتَه "جماعة إرهابية". واتهم البيان الكتائب بالضلوع في قتل مدنيين عراقيين، وتنفيذ هجمات استهدفت منشآت دبلوماسية وقواعد عسكرية تضم أفراداً أميركيين في العراق وسوريا.

وإلى جانب المكافأة المالية، عرضت الخارجية الأميركية إمكانية منح "الإقامة في الولايات المتحدة" لمن يقدم معلومات حيوية عن السراجي، الذي يعد أحد القادة البارزين في تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً أمنياً متصاعداً، حيث كثفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية والأمنية على بغداد للحد من نشاط الفصائل الموالية لطهران، تزامناً مع تبادل الضربات بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية في أعقاب التوترات الإقليمية الأخيرة.