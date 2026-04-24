إيران والسعودية تتفقان على تفويج 30 ألف حاج إيراني لموسم الحج الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت منظمة الحج والزيارة الإيرانية عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات السعودية يقضي بمشاركة نحو 30 ألف مواطن إيراني في أداء فريضة الحج لهذا العام.

وصرح أكبر رضائي، نائب شؤون الحج والعمرة في المنظمة، لوسائل إعلام إيرانية، بأن هذا الإجراء جاء بعد استكمال التنسيقات اللازمة والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات الصلة. وأوضح رضائي أن عملية إصدار التأشيرات الإلكترونية للحجاج الإيرانيين ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المسؤول الإيراني أن الاستعدادات لموسم الحج الحالي، بما في ذلك التعاقد مع الشركات لتوفير الخدمات اللوجستية وتأمين كافة احتياجات الحجاج، تمت بالكامل بعد التنسيق والاتفاق المباشر مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، لضمان سير العملية بسلاسة وتنظيم.