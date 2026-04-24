الرئيس بارزاني في ذكرى قصف قلعة دزة: جريمة تجسد وحشية النظام السابق ضد شعب كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة 24 نيسان 2026، بياناً في الذكرى الثانية والخمسين لقصف مدينة "قلعة دزة" وجامعة السليمانية من قبل النظام العراقي السابق، مؤكداً أن تلك الفاجعة كانت دليلاً صارخاً على النهج الدموي الذي اتبع ضد المدنيين.

وقال الرئيس بارزاني في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "إن قصف قلعة دزة وجامعة السليمانية في 24 نيسان 1974، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء، كان مؤشراً واضحاً على السياسة الشوفينية والوحشية التي انتهجها النظام العراقي السابق ضد المواطنين المدنيين في كوردستان".

وأضاف الرئيس بارزاني، "تلك الكارثة المفجعة كانت جريمة أخرى تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها ذلك النظام ضد شعبنا".

واختتم الرئيس بارزاني بيانه بالقول: "في ذكرى هذه الجريمة الكبرى، نبعث بسلامنا وتحياتنا لأرواح شهداء تلك الفاجعة وجميع شهداء كوردستان".