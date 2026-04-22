البرلمان العراقي يطالب بعودة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- دعت رئاسة مجلس النواب العراقي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للعدول عن قرارها والعودة إلى مزاولة مهامها تحت قبة البرلمان، معلنةً عن إرسال لجنة رفيعة المستوى إلى إقليم كوردستان لهذا الغرض.

وطالبت رئاسة المجلس رؤساء الكتل النيابية بتشكيل لجنة مشتركة تكون مهمتها الأساسية فتح قنوات الحوار مع قيادة "الديمقراطي الكوردستاني"، الذي قاطع جلسات البرلمان منذ فترة.

ويهدف هذا التحرك إلى مناقشة المشكلات والعقبات التي أدت إلى تعليق مشاركة الكتلة، والبحث في آليات معالجتها لضمان استئناف العمل البرلماني المشترك.

وتسعى رئاسة البرلمان من خلال هذه المبادرة إلى خلق أرضية للتفاهم الوطني، تمكّن المؤسسة التشريعية من تمرير القرارات والقوانين المصيرية في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعراق، وبما يضمن تمثيل جميع المكونات السياسية.

تأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في بيان رسمي، السبت الماضي 18 نيسان 2026، عن موقفها النهائي بمقاطعة جلسات البرلمان بشكل مفتوح ولأجل غير مسمى.

وعزت الكتلة قرارها حينذاك إلى كونه احتجاجاً على ما وصفته بـ "الانتهاكات الدستورية والقانونية" التي تجري داخل أروقة مجلس النواب.