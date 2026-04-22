دمار وتضرر أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بفعل هجمات إسرائيل على لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أحصى المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان تضرّر وتدمير أكثر من 62 ألف وحدة سكنية جراء العمليات الإسرائيلية خلال ستة أسابيع من الحرب مع حزب الله، وفق ما أفاد مسؤول الأربعاء.

وخلال مؤتمر صحافي، قال أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله "بحدود 45 يوم (من الحرب)، كان لدينا 21,700 وحدة سكنية مدمرة و40,500 وحدة سكنية متضررة".

ورغم سريان هدنة بين حزب الله وإسرائيل منذ منتصف ليل الخميس إلى الجمعة لمدة عشرة أيام، تواصل القوات الإسرائيلية المتمركزة في جنوب لبنان تنفيذ عمليات هدم وتفجير، وفق ما أفادت به السلطات اللبنانية وشهود عيان، بينما تمنع سكان عشرات القرى الحدودية من العودة إليها.

وأسفرت الحرب التي بدأت في الثاني من آذار/مارس، عن مقتل أكثر من 2400 شخص ونزوح أكثر من مليون شخص من منازلهم، وفق ما نقلته فرانس برس.

ويقدّر المجلس الوطني للبحوث العلمية، وفق ما أفاد عبدالله، أن "428 وحدة سكنية تدمرت و50 وحدة سكنية تضررت خلال ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار"، الذي سيطالب لبنان بتمديده لمدة شهر.

وتستضيف واشنطن الخميس اجتماعا بين سفيري لبنان وإسرائيل، بعد اجتماع بينهما الأسبوع الماضي كان الأول بين البلدين منذ عقود وأعقبه إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار.

وقال مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس برس الأربعاء، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن "لبنان سيطلب تمديد الهدنة لمدة شهر، ووقف إسرائيل عمليات التفجير والتدمير في المناطق التي تتواجد فيها".

وسبق لحزب الله وإسرائيل أن خاضا حربا مدمرة لأكثر من عام، انتهت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بوقف لإطلاق النار، واصلت خلاله إسرائيل تنفيذ غارات خصوصا في جنوب البلاد، حيث أبقت على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية.