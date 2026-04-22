المجلس العسكري في النيجر يعلّق أنشطة 2900 جمعية محلية وأجنبية

أربيل (كوردستان 24)- علَّق المجلس العسكري الحاكم في النيجر عام 2025 أنشطة 2900 منظمة غير حكومية وجمعية تنموية محلية وأجنبية، من أصل 4700 مُسجَّلة، على ما أعلن وزير الداخلية عبر التلفزيون.

ومنذ إرساء النظام العسكري عقب انقلاب في نيامي تموز/يوليو 2023، وضع المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني السيادة الوطنية في رأس أولوياته، على غرار حليفته بوركينا فاسو المجاورة التي علّقت مئات الجمعيات في شهر نيسان/أبريل.

ودأب النظام العسكري في النيجر على انتقاد افتقار المنظمات غير الحكومية إلى الشفافية وعلى اتهامها بـ"دعم الإرهابيين"، أي الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق عدة.

وسبق للسلطات أن حظرت عام 2025 على عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية العمل في النيجر، متهمة إياها خصوصا بعدم نشر بياناتها المالية لعام 2024 في الجريدة الرسمية في الوقت المحدد.

وقال الجنرال محمد تومبا مساء الثلاثاء على التلفزيون الرسمي "كانت لدينا 4700 منظمة غير حكومية، اليوم أصبح عددها 1800"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضح الجنرال تومبا أن تعليق أنشطة هذه الجمعيات تندرج في إطار "تنقية" هذا القطاع، وأن "مهام واضحة أُسنِدَت" إلى المنظمات غير الحكومية وينبغي عليها من الآن فصاعدا "مماشاة الأولويات الوطنية للتنمية".