وزير التعليم التركي يكشف عن تصاعد الإقبال على دروس اللغة الكوردية بالمدارس

أربيل (كوردستان 24)- كشف وزير التربية والتعليم التركي، يوسف تيكين، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الطلبة الذين اختاروا دراسة اللغة الكوردية (بلهجتيها الكرمانجية والزازاكية) ضمن المناهج الاختيارية في المدارس الحكومية.

وفي معرض رده على انتقادات وجهها نائب عن "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party)، أكد تيكين أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى نمو مطرد في الرغبة بتعلم اللغة الكوردية.

مشدداً في الوقت ذاته على أن الحكومة التركية لا تمتلك أي خطط لجعل "التعليم بلغة الأم" نظاماً أساسياً في البلاد، كما وصف التقييمات التي تتحدث عن وجود "قصور في الدروس الاختيارية" بأنها تفتقر للصبغة الرسمية.

وبحسب البيانات التي استعرضها الوزير التركي، فقد شهدت مادة اللغة الكوردية (اللهجة الكرمانجية) قفزة في أعداد الطلبة؛ حيث ارتفع العدد من 21,559 طالباً في العام الدراسي 2023-2024، ليصل إلى 30,862 طالباً في العام الدراسي الحالي 2024-2025.

أما فيما يخص اللهجة "الزازاكية"، فقد ارتفع عدد الطلبة المختارين للمادة من 3,244 طالباً في العام الماضي إلى 4,554 طالباً خلال العام الدراسي الحالي.

وأشار تيكين إلى أن الوزارة أتمت إعداد الوسائل التعليمية والمناهج الخاصة باللهجتين الكرمانجية والزازاكية للصفوف من الخامس وحتى الثامن الأساسي، مؤكداً توزيعها على الطلبة مجاناً.

وأضاف أن الكتب المنهجية صُممت بأسلوب يعزز احترام التنوع الثقافي ويرفض كافة أشكال التمييز.

وفيما يخص الآليات التنظيمية، أوضحت وزارة التربية أن فتح أي فصل دراسي للمادة الاختيارية (سواء الكوردية أو غيرها) يتطلب اختيارها من قبل 10 طلاب على الأقل في المدرسة الواحدة.

وفي حال عدم توفر مدرس متخصص، أكدت الوزارة التزامها بتوفير كادر تدريسي من مدارس أخرى أو التعاقد مع "مدرسي حصص" لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم ضياع الفرصة على الطلبة.