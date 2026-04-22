سد دربندخان يمتلئ بالكامل ويبدأ بتصريف المياه نحو نهر سيروان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير سد دربندخان، سامان إسماعيل، اليوم الأربعاء، وصول السد إلى طاقته الاستيعابية القصوى وامتلاءه بالكامل، مشيراً إلى البدء بعمليات تصريف المياه الزائدة نحو نهر سيروان.

وأوضح إسماعيل في تصريح صحفي، أن السد الذي يعد من الركائز الاستراتيجية لتأمين المياه وتوليد الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان، يمتلك قدرة تخزينية تصل إلى ثلاثة مليار متر مكعب من المياه.

وتشير البيانات التاريخية إلى أن سد دربندخان شهد حالة "الامتلاء الكلي" (Surcharge) 14 مرة على مدار الـ65 عاماً الماضية، ليكون العام الحالي هو المرة الخامسة عشرة التي يصل فيها السد إلى هذه المرحلة منذ تأسيسه.

وتعيش الموارد المائية في إقليم كوردستان حالة من الوفرة غير المسبوقة؛ فمن بين 25 سداً منتشرة في عموم الإقليم، أعلنت السلطات المختصة عن امتلاء 23 سداً بالكامل حتى الآن، فيما لا يزال سدا "دوكان" و"كومسبان" في طور الامتلاء التدريجي للوصول إلى طاقتهما القصوى.