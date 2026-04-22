رويترز: واشنطن تكثّف ضغوطها المالية على بغداد

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مصادر عراقية مطلعة، عن تعثر وصول شحنات المبالغ النقدية (الكاش) من عملة الدولار، والتي كان من المقرر وصولها من الولايات المتحدة إلى العراق خلال شهر نيسان الجاري.

يأتي هذا التوقف المفاجئ في وقتٍ كانت فيه واشنطن قد وجهت تحذيرات شديدة اللهجة إلى بغداد بشأن أنشطة الجماعات المسلحة (الفصائل)، مما يشير إلى توجه أمريكي لتشديد العقوبات واستخدام "ورقة الدولار" كأداة ضغط سياسي.

وأفادت المصادر بأن المبالغ النقدية التي كانت تنتظرها الحكومة العراقية من البنك الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر لم تصل حتى الآن.

وأضافت أن الغموض لا يحيط بشحنة الشهر الحالي فحسب، بل يمتد إلى الشحنات المقرر إرسالها في الشهر المقبل، حيث لم تقدم الجانب الأمريكي أي معلومات أو تأكيدات بشأن مصيرها.

وأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية في تصريح لـ"رويترز" أن هذه التطورات المالية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية الصرفة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وأوضح المسؤول: التحذيرات الأمريكية المتعلقة بنشاط الفصائل المسلحة كانت واضحة وصريحة للغاية"، في إشارة إلى أن تجميد إرسال الأموال قد يكون رداً مباشراً على عدم احتواء تلك الأنشطة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يضع الاقتصاد العراقي أمام تحديات جديدة تتعلق بتوفر السيولة النقدية واستقرار سعر الصرف، في ظل استخدام واشنطن لآليات التحكم في التدفقات المالية للضغط على القرار السياسي والأمني في بغداد.