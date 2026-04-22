الإطار التنسيقي يؤجل اجتماع حسم مرشح رئاسة الوزراء إلى الجمعة المقبل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل اجتماعه المقرر لحسم ملف مرشح منصب رئاسة مجلس الوزراء إلى يوم الجمعة المقبل.

وذكر الإطار في بيان رسمي، أن قرار التأجيل جاء بهدف إتاحة فرصة أكبر للحوار بين القوى المنضوية تحته، والسعي للتوصل إلى توافق نهائي ضمن التوقيتات الدستورية المحددة، بعد تعذر انعقاد الاجتماع الذي كان مقرراً الليلة.

يأتي هذا التأجيل بعد إخفاق الإطار التنسيقي في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعي السبت والإثنين الماضيين، ما أدى إلى ترحيل الملف إلى اليوم الأربعاء قبل أن يتقرر تأجيله مجدداً.

وتدخل عملية تشكيل الحكومة في العراق مرحلة حرجة، حيث تواجه "الكتلة الأكبر" ضغوطاً زمنية مرتبطة بالمهلة الدستورية التي تنتهي في السادس والعشرين من نيسان الجاري لتقديم المرشح رسمياً، وسط مخاوف من عودة المشهد السياسي إلى "نقطة الصفر" وحالة الانسداد.

وعلى صعيد الأسماء المطروحة، كشفت مصادر مطلعة خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود تباين في وجهات النظر؛ حيث يقترح محمد شياع السوداني، رئيس تحالف الإعمار والتطوير، اسم "إحسان العوادي" للمنصب.

بينما يطرح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اسم "بسام البدري" كمرشح للمنصب ذاته.