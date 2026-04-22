واشنطن تدعو مواطنيها لمغادرة إيران بعد فتح المجال الجوي

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الأميركية مواطنيها في إيران إلى مغادرة البلاد، عقب إعادة فتح المجال الجوي الإيراني جزئيًا واستئناف الرحلات الجوية.

جاء ذلك في تحذير أمني نشرته "السفارة الافتراضية" للولايات المتحدة في طهران، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وقالت السفارة في التحذير: "أعيد اعتبارًا من 21 أبريل/نيسان فتح المجال الجوي الإيراني جزئيًا، وينبغي على المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران الآن".

وأضافت: "كما يجب متابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التطورات، والتواصل مع شركات الطيران للحصول على معلومات إضافية حول الرحلات المغادرة من إيران".

وأشار التحذير إلى أن الأمريكيين الراغبين في مغادرة إيران يمكنهم السفر برًا إلى أرمينيا وأذربيجان وتركيا وتركمانستان، مع التنبيه إلى ضرورة عدم التوجه إلى مناطق الحدود بين إيران وأفغانستان أو العراق أو باكستان.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية توقفت عن نشاطها منذ أزمة الرهائن في عام 1979، ومنذ ذلك الحين تم تمثيل حكومة الولايات المتحدة في إيران من خلال قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات ضد ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.