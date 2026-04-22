بعد وعود بنقل ملفهما القضائي.. لاهور شيخ جنكي وبولاد طالباني ينهيان إضرابهما عن الطعام

أربيل (كوردستان 24)- أعلن دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن لاهور شيخ جنكي وبولاد طالباني قد أنهيا إضرابهما عن الطعام مساء اليوم الأربعاء.

جاء هذا القرار عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أمام مبنى المحكمة، حيث سُمح لعائلة لاهور شيخ جنكي وأربعة من محامي الدفاع بزيارتهما.

وأوضح الفريق القانوني أن إنهاء الإضراب تم بعد تلقي وعود رسمية بتطبيع آليات المحاكمة، ونقل ملف القضية من "محكمة تحقيق الآسايش" (الأمن) إلى "محكمة الجنايات" المختصة.

من جانبه، أشار آوات شيخ جنكي خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى أن العائلة لم تتسلم أي وثائق رسمية من المحكمة حتى الآن.

لافتاً إلى أن شقيقيه كانا قد رفضا في وقت سابق عرضهما على اللجان الطبية قبل التوصل إلى التفاهمات الأخيرة التي أدت لفك الإضراب.