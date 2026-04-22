بينهم مراسل كوردستان24.. تربية السليمانية تكرّم نخبة من الصحفيين في يوم الصحافة الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- نظمت المديرية العامة للتربية في السليمانية، اليوم الأربعاء، احتفالية خاصة لتكريم عددٍ من الصحفيين العاملين في المحافظة، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين بعد المئة ليوم الصحافة الكوردية (ذكرى صدور أول صحيفة كوردية).

جاءت هذه المبادرة تقديراً للدور المهني الذي تضطلع به الكوادر الإعلامية في تغطية القضايا التربوية، وإيصال رسالة الكوادر التدريسية والطلبة إلى الرأي العام.

وشمل التكريم عدداً من مراسلي القنوات والمؤسسات الإعلامية الذين تميزوا في المتابعات الشأن التربوي، من بينهم مراسل قناة "كوردستان 24" في السليمانية، هاوژين جمال، تثميناً لجهوده الإعلامية السابقة.

وخلال المراسم، قدم المدير العام لتربية السليمانية، نژاد عبد الله، تهانيه للأسرة الصحفية، مشيداً بالمؤسسات والإعلاميين الذين اتسم عملهم بالمسؤولية والأمانة في نقل الرسالة التربوية.

وأكد عبد الله في كلمته أن "الإعلام والتربية قطاعان حيويان يكمل أحدهما الآخر في بناء وتطوير الوعي الوطني"، معرباً عن أمله في أن يظل الإعلام جسراً متيناً لخدمة الحقائق وتعزيز المسيرة العلمية.

من جانبهم، أعرب الصحفيون والمكرمون عن شكرهم لهذه المبادرة من قبل مديرية التربية.

وأكد ممثل عن الإعلاميين في كلمة له أن "متابعة قضايا التعليم، وتسليط الضوء على النجاحات والإخفاقات في القطاع التربوي، هي واجب مهني بوصف الإعلام عيناً للمجتمع".

مشيراً إلى أن هذا التكريم يمثل حافزاً معنوياً لزيادة الاهتمام بقطاع التعليم وخدمة الأجيال القادمة.