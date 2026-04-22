بلدية أربيل تدعو المصطافين للحفاظ على نظافة المواقع السياحية خلال النزهات

أربيل (كوردستان 24)- وجهت رئاسة بلدية أربيل، اليوم الأربعاء، نداءً إلى المواطنين تدعوهم فيه إلى ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة وحماية جمالية المناطق الطبيعية خلال خروجهم للرحلات والنزهات الربيعية.

وذكرت رئاسة البلدية في بيان توعوي وجهته للرأي العام: "إن المصايف والمواقع الطبيعية المحيطة بمدينة أربيل تمثل ثروة مشتركة وجمالاً قيماً نتحمل جميعاً مسؤولية حمايته. لذا، نرجو من المواطنين الكرام مراعاة البيئة خلال نزهاتهم والحرص على إبقاء تلك الأماكن نظيفة".

كما تضمن البلاغ توجيهاً عملياً للمصطافين بضرورة جمع النفايات في أكياس مخصصة وإعادتها معهم إلى المدينة، بدلاً من تركها في المواقع الطبيعية.

موضحة أن فرق البلدية تقوم بجمع النفايات يومياً من أمام المنازل، وهو الإجراء الذي يضمن بقاء المواقع السياحية نظيفة ومتاحة للجميع بشكل دائم.

واختتمت بلدية أربيل بيانها بتقديم الشكر للمواطنين على تعاونهم وشعورهم العالي بالمسؤولية تجاه الطبيعة، مؤكدة على شعار: "حماية البيئة هي حماية لمستقبلنا".