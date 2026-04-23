محامي لاهور شيخ جنكي: إحالة ملف موكلي إلى محكمة جنايات السليمانية (2)

أربيل (كوردستان24)- صرح دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، في تصريح خاص لقناة "كوردستان 24"، بأن قضية موكله أُحيلت رسمياً إلى محكمة جنايات السليمانية الثانية.

وأوضح تقي الدين أنه من المقرر إجراء تدقيق شامل لكافة أوراق القضية يوم الأحد المقبل. وأشار المحامي إلى أنه في حال عدم وجود أي نواقص قانونية في الملف، فإنه يتوجب من الناحية القانونية إحالة القضية إلى محكمة مدينة أربيل للبت فيها.

وكان تقي الدين، قال في تصريحٍ لـ كوردستان 24، مساء أمس، أن لاهور شيخ جنكي وبولاد طالباني قد أنهيا إضرابهما عن الطعام مساء الأربعاء.

جاء هذا القرار عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أمام مبنى المحكمة، حيث سُمح لعائلة لاهور شيخ جنكي وأربعة من محامي الدفاع بزيارتهما.

وأوضح الفريق القانوني أن إنهاء الإضراب تم بعد تلقي وعود رسمية بتطبيع آليات المحاكمة، ونقل ملف القضية من "محكمة تحقيق الآسايش" (الأمن) إلى "محكمة الجنايات" المختصة.

من جانبه، أشار آوات شيخ جنكي خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق اليوم الأربعاء، إلى أن العائلة لم تتسلم أي وثائق رسمية من المحكمة حتى الآن.

لافتاً إلى أن شقيقيه كانا قد رفضا في وقت سابق عرضهما على اللجان الطبية قبل التوصل إلى التفاهمات الأخيرة التي أدت لفك الإضراب.