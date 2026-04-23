مسؤول إيراني يقول إن طهران بدأت تتلقى رسوما على عبور مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي الخميس أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن بابائي قوله "أولى العائدات الناتجة عن رسوم عبور مضيق هرمز أُودِعَت في حساب البنك المركزي".

وأوردت وسائل إعلام أخرى التصريح نفسه من دون أي تفاصيل إضافية.

وتبدو المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وكأنها تتركّز حاليا حول هذا الممر المائي الحيوي للطاقة الذي أغلقته إيران بعد اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير إثر هجوم أميركي إسرائيلي على إيران.

وسمحت إيران بمرور عدد محدود من السفن في المضيق الذي تعبره في زمن السلم خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية وسلع حيوية أخرى.

وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرضها على الملاحة البحرية عبر المضيق، فيما حذّر مسؤولون إيرانيون من أن حركة الملاحة البحرية عبر المضيق "لن تعود إلى وضعها قبل الحرب".

وفي 30 آذار/مارس، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن لجنة الأمن في البرلمان وافقت على خطط لفرض رسوم عبور، لكن لم يتضح ما إذا كان تمّ التصويت النهائي على المقترح في البرلمان.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إيران لفتح المضيق.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا بدورها على الموانىء الإيرانية تعتبره طهران خرقا لوقف إطلاق النار المعمول به منذ الثامن من نيسان/أبريل.

