حكومة إقليم كوردستان تمدد العمل بقرار تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20%

أربيل (كوردستان24)- نشرت جريدة "وقائع كوردستان" الرسمية، اليوم الخميس (23 نيسان/أبريل)، قراراً رسمياً صادراً عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يقضي بتمديد العمل بقرار الإعفاء الجزئي من غرامات المخالفات المرورية.

وذكرت الجريدة في عددها الأخير، أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من قانون مجلس وزراء إقليم كوردستان، وبناءً على مقترح مقدّم من وزارة الداخلية، حيث تضمّن القرار نقطتين رئيسيتين:

أولاً: تمديد فترة العمل بقرار مجلس الوزراء السابق الذي يحمل الرقم (282)، والخاص بتخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20%، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تستمر حتى الـ 30 من شهر حزيران/يونيو المقبل.

ثانياً: تُلزم الوزارات والجهات المعنية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الأساسي الخاص بتخفيض الغرامات المرورية كان قد صدر في 25 شباط/فبراير 2025. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من التمديدات السابقة التي أقرها رئيس حكومة إقليم كوردستان، بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم ومراعاةً لظروفهم المعيشية.