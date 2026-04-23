انفجار خزان وقود في كركوك يودي بحياة أب ونجله داخل ورشة صناعية

أربيل (كوردستان24)- لقي أب ونجله مصرعهما، اليوم، إثر انفجار خزان وقود في منطقة صناعية بمدينة كركوك، أثناء قيامهما بأعمال صيانة ولحام.

وأفاد مراسل كوردستان24، بأن الحادث وقع ظهر اليوم داخل إحدى الورش في المنطقة الصناعية، حيث كان الضحيتان يعملان على تلحيم خزان تابع لشاحنة نقل، قبل أن ينفجر بشكل مفاجئ.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن قوة الانفجار تسببت بوفاتهما في الحال، وهما من عائلة واحدة ومن المكون العربي.

وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار كان عنيفاً وسمع دويه في محيط المنطقة، مرجحين أن يكون ناجماً عن بقايا غاز أو أبخرة وقود داخل الخزان أثناء أعمال الصيانة.

وعقب الحادث، وصلت القوات الأمنية إلى موقع الانفجار وفتحت تحقيقاً في ملابساته، فيما نُقلت الجثتان إلى دائرة الطب العدلي في كركوك.