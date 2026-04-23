الهلال الأحمر الليبي: إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قبالة سواحل طبرق

أربيل (كوردستان24)- أعلن الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس 23 نيسان 2026، أن قوات خفر السواحل التابعة للجيش الوطني تمكنت من إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق المحقق، بعد تعطل القوارب التي كانت تقلهم في عرض البحر.

وجاء في بيان صادر عن الهلال الأحمر الليبي: "تم إنقاذ 404 مهاجرين من جنسيات مختلفة كانوا على متن 10 قوارب منفصلة واجهت صعوبات فنية قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، بالقرب من الحدود المصرية". وأكد البيان أن الفرق التطوعية سارعت فور وصول المهاجرين إلى الشاطئ لتقديم الإسعافات الأولية والأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الضرورية الأخرى.

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه طرق الهجرة مخاطر متزايدة؛ فحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، شهد شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري وحده وفاة أو فقدان ما لا يقل عن 375 مهاجراً أثناء محاولات العبور، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر. وترجح المنظمة وجود مئات الحالات الأخرى غير المسجلة رسمياً.

وتأتي جهود الإنقاذ هذه بعد أيام قليلة من فاجعة إنسانية شهدتها المنطقة، حيث أدى انقلاب قارب يوم الاثنين الماضي إلى وفاة 10 مهاجرين وفقدان 31 آخرين، كما انتشلت السلطات يوم السبت الماضي جثث ستة مهاجرين آخرين من على السواحل. يُذكر أن عام 2025 سجل فقدان أكثر من 1300 مهاجر في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.

من جانبه، جددت المنظمة الدولية للهجرة دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تعزيز التنسيق المشترك لحماية أرواح المهاجرين، وتكثيف الجهود لتفكيك شبكات تهريب البشر. كما شددت المنظمة على أهمية توفير ممرات آمنة وقانونية للهجرة لوضع حد لهذه المآسي الإنسانية المتكررة في عرض البحر.