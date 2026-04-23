الداخلية العراقية توضح بشأن أنباء إلغاء بطاقة السكن وتؤكد استمرار العمل بها

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخمیس، توضيحاً بشأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نية إلغاء بطاقة السكن خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن بطاقة السكن ما تزال معتمدة وتُستخدم بشكل طبيعي في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في البلاد، نافيةً صحة الأنباء المتداولة حول إلغائها.

وأوضحت الداخلية أن ما يُشاع بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، داعيةً المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمشروع السكن الإلكتروني، الذي يهدف إلى تنظيم وأتمتة بيانات السكن، تمهيداً لدمجها مستقبلاً ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شددت وزارة الداخلية على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتحقق من دقتها قبل تداولها.