ترامب يتحدث عن "انقسام قيادي" في إيران ويمدد الهدنة بانتظار مقترح لإنهاء النزاع

أربيل (كوردستان24)- أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود حالة من "الارتباك" داخل منظومة القيادة الإيرانية، معتبراً أن الصراعات الداخلية بين الأجنحة السياسية تعيق التوصل إلى قرار موحد بشأن المفاوضات الجارية.

وقال ترامب، في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إيران "تواجه صعوبة بالغة في تحديد بوصلة قيادتها"، واصفاً التباين في المواقف بين من أسماهم "المتشددين" و"المعتدلين" بأنه صراع "جنوني".

وادعى ترامب أن الجناح المتشدد يتكبد "هزائم ميدانية"، بينما يسعى الجناح الذي وصفه بالمعتدل إلى اكتساب "الاحترام الدولي"، رغم تشكيكه في حقيقة توجهاتهم الاعتدالية. تأتي هذه التصريحات في ظل وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في الثامن من نيسان/أبريل الماضي.

وأكد ترامب أن فريقه المنخرط في المفاوضات يتواصل مع مسؤولين إيرانيين يبدون رغبة في التوصل إلى اتفاق، رغم إقراره بأن قراراته السابقة باستهداف عدد من كبار القادة الإيرانيين أضافت "تعقيدات" على مسار العملية الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي عن تمديد فترة الهدنة الحالية، موضحاً أن الهدف من هذه الخطوة هو منح القيادة الإيرانية وقتاً إضافياً لبلورة "مقترح موحد" يمهد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم.



