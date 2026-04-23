المستشار الألماني يرحب بتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران ويدعو لاستئناف الدبلوماسية

أربيل (كوردستان24)- رحب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبراً إياها محطة بالغة الأهمية لخفض التصعيد ومنع انزلاق الأمور نحو مزيد من الصراع.

وقال ميرتس في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم (23 نيسان/أبريل 2026): "نرحب بتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران. إنها فرصة مهمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية، وإحلال السلام، وتجنب المزيد من التصعيد في النزاع".

ووجه المستشار الألماني في تصريحه دعوة مباشرة ومفتوحة إلى القيادة الإيرانية للتجاوب مع هذه التهدئة، مشدداً بالقول: "ينبغي على طهران اغتنام هذه الفرصة أيضاً".

وتأتي تصريحات ميرتس، التي جاءت ضمن سلسلة تغريدات حول التطورات الأخيرة، لتعكس الموقف الألماني الداعم للحلول السلمية والمساعي الدولية الرامية إلى احتواء التوتر المباشر بين واشنطن وطهران، وإعطاء الأولوية لطاولة الحوار والمفاوضات الدبلوماسية.