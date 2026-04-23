حكومة كوردستان تعوض المزارعين المتضررين من إنشاء المخيمات في دهوك بـ 12 مليار دينار

أربيل (كوردستان24)- قررت حكومة إقليم كوردستان تخصيص مبلغ 12 مليار دينار عراقي لتعويض المزارعين في محافظة دهوك، والذين تضررت أراضيهم الزراعية نتيجة استخدامها لبناء مخيمات للنازحين واللاجئين.

تعويضات بعد طول انتظار

بعد مرور 10 سنوات على إنشاء مخيمات النازحين في دهوك عام 2014، والتي بُني جزء منها على أراضٍ زراعية مملوكة للمواطنين، جاء قرار حكومة إقليم كوردستان بتعويض هؤلاء المزارعين.

وأوضح خيري خلف، أحد المزارعين المتضررين لكوردستان 24 قائلاً: "منذ عام 2014، تم تحويل أراضينا إلى مخيمات للنازحين. قدمنا شكاوى ومطالبات عديدة للحكومة لتعويضنا عن خسائرنا، ولم نحصل إلا على تعويضات بسيطة في العامين الأولين. ومنذ ثماني سنوات، لم نتلق أي تعويض، رغم أننا خسرنا مصدر رزقنا الأساسي".

12 مليار دينار لتعويض المتضررين

لحل هذه المشكلة التي طال أمدها، قررت حكومة إقليم كوردستان تخصيص 12 مليار دينار لتعويض المزارعين المتضررين، والذين لم يتمكنوا من استغلال أراضيهم طوال هذه السنوات.

وأكد أحمد جميل، مدير عام الزراعة في دهوك، هذا القرار قائلاً: "بعد أن وافق مجلس الوزراء على تعويض المزارعين، قمنا نحن في مديرية الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الأضرار وتحديد المستحقين. وسيتم صرف التعويضات بعد موافقة مجلس الوزراء على المبلغ المخصص، والذي يبلغ حوالي 12 مليار دينار".

الحكومة الاتحادية تتجاهل تعويض المزارعين

على الرغم من وعود الحكومة الاتحادية بتعويض المزارعين المتضررين من بناء المخيمات، إلا أنها لم تلتزم بوعودها، ولم تصرف سوى تعويضات لمدة عامين فقط خلال الـ 12 عاماً الماضية. وأدى هذا التجاهل إلى تفاقم معاناة المزارعين، ودفع حكومة إقليم كوردستان إلى التدخل لتعويضهم من ميزانيتها الخاصة.

إعادة إعمار الأراضي الزراعية

بفضل قرار حكومة إقليم كوردستان، سيتمكن المزارعون المتضررون من الحصول على التعويضات التي يستحقونها، مما سيساعدهم على استئناف نشاطهم الزراعي وتحسين مستوى معيشتهم. ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 100 عائلة من هذا القرار، والذي سيساهم في إعادة إعمار الأراضي الزراعية في دهوك وتعزيز الاقتصاد المحلي.



تقرير: بيوار حلمي - دهوك – كوردستان 24