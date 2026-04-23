الأمم المتحدة: 32 مليون شخص مهددون بالفقر بسبب تداعيات الصراع مع إيران

أربيل (كوردستان24)- حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 30 مليون شخص سيقعون في براثن الفقر حتى لو توقفت الحرب مع إيران غدًا.

وقال ألكسندر دي كرو، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوكالة رويترز: "يُفقد ما بين 0.5% و0.8% من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. ماذا يعني هذا بالنسبة للدول الأكثر هشاشة في العالم؟ يعني ذلك عودة 32 مليون شخص إلى براثن الفقر".

وأضاف: "تبلغ التحويلات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 100 مليار دولار سنويًا، والتي كانت تُرسل مباشرة من عائلة إلى أخرى، وهي الآن في كثير من الأحيان تختفي". وتابع: "حتى لو توقفت الحرب غدًا، فإن هذه الآثار موجودة بالفعل، وستدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى براثن الفقر".

وأرجع دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، هذا الوضع إلى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي. إلى جانب إمدادات النفط، تمر كميات هائلة من الأسمدة عادةً عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران فعلياً.

وحذر من أن نقص الغذاء سيبلغ ذروته خلال بضعة أشهر.

وقال: "موسم الزراعة الآن. إذا زرعتم الآن ولم تتوفر لديكم الأسمدة، سينخفض ​​الإنتاج بشكل كبير في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر... وسيبلغ انعدام الأمن الغذائي ذروته خلال بضعة أشهر".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة