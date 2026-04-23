قاليباف رداً على ترامب: لا وجود لـ "متطرفين" و"معتدلين" في إيران.. نحن أمة واحدة تحت راية المرشد

أربيل (كوردستان24)- رد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، بقوة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها وجود انقسامات داخلية بين تيارات "متطرفة" وأخرى "معتدلة" في هرم السلطة الإيرانية.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، نفى قاليباف وجود مثل هذه التصنيفات في القاموس السياسي الإيراني الحالي، مؤكداً أن الشعب والقيادة يقفون في جبهة موحدة.

أبرز ما جاء في تصريحات قاليباف:

نفي الانقسام: صرح قاليباف بوضوح: "في إيراننا، لا يوجد شيء اسمه متطرف ومعتدل؛ نحن جميعاً إيرانيون وثوريون".

الوحدة الوطنية:

شدد على وجود "اتحاد حديدي" يربط بين الشعب والحكومة، مشيراً إلى أن هذا التلاحم هو الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات الخارجية.

التبعية للمرشد:

أكد قاليباف أن البوصلة الأساسية للدولة هي "التبعية الكاملة لقائد الثورة المعظم"، معتبراً أن هذا الالتزام هو الضمانة لإلحاق الندم بـ "المعتدي المجرم" (في إشارة إلى القوى التي تهدد أمن إيران).

شعار المرحلة:

ختم رئيس البرلمان الإيراني تغريدته بشعار يعكس التوجه القومي والديني للمرحلة القادمة، قائلاً: "إله واحد، قائد واحد، شعب واحد، وطريق واحد؛ وهو طريق النصر لإيران التي هي أغلى من الروح".

وتأتي تصريحات قاليباف في وقت تحاول فيه بعض الأطراف الغربية، وعلى رأسها دونالد ترامب، الرهان على وجود فجوات داخلية في صنع القرار الإيراني. ويُنظر إلى هذا الرد كرسالة حاسمة للخارج بأن السياسة الإيرانية تجاه التهديدات الخارجية والملفات الاستراتيجية تخضع لقرار سيادي موحد، بعيداً عن التجاذبات الحزبية التقليدية.





المصدر: وسائل اعلام ایرانیة