تقارير إيرانية توضح أسباب تفعيل منظومات الدفاع الجوي في طهران وعدة مدن

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن معلومات صحفية، بأن أصوات الدفاعات الجوية التي سُمعت هذا المساء في العاصمة طهران ومدن أخرى، تعود لتعامل المنظومات الدفاعية مع طائرات مسيرة صغيرة (Micro UAVs) من طراز "أوربيتر" في عدة نقاط من البلاد.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "فارس" عن الخبير العسكري، عبد الرضا صديق، تحليلاً حدد فيه أربعة عوامل ساهمت في نشاط منظومات الدفاع الجوي خلال هذه الفترة، وهي:

1. حالة الاستنفار: بقاء مشغلي المنظومات في حالة تأهب قصوى، والرد الفوري على أي إشارة أو هدف جوي مشبوه.

2. المراقبة الجوية: استخدام مقاتلات من طراز "ميغ-29" كجزء من الحزام الدفاعي للعاصمة طهران لرصد واستهداف الطائرات المسيرة، وهو ما يفسر أصوات الطيران الحربي.

3. الصيانة والاختبار: استغلال الفترة الحالية لإجراء عمليات صيانة (Overhaul) للمنظومات، وتركيب رادارات جديدة، واختبار المدافع والمعدات المضادة للطائرات، وهو إجراء يتطلب تجارب ميدانية.

4. تغيير الأنماط الدفاعية: التدريب على تثبيت نموذج جديد لتوزيع واستخدام الدفاعات الجوية، والتحول من النظام "العنكبوتي" (الذي يعتمد على شبكة مركزية) إلى النظام "الفسيفسائي" (الذي يعتمد على وحدات محلية ومنفصلة تعزز من مرونة الدفاع الجوي). وتأتي هذه التوضيحات لتبديد التساؤلات حول طبيعة الانفجار وأصوات التصدي التي سُمعت في مناطق إيرانية مختلفة مؤخراً.



المصدر: وکالة فارس الایرانیة