الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على منشأة تحت الأرض تابعة لحزب الله في بلدة الخيام

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس 23 نیسان /ابریل 2026، عن اكتشاف ما وصفه بـ "مقر قيادة" تابع لحزب الله يقع تحت الأرض بعمق 25 متراً في بلدة الخيام بجنوب لبنان.

وذكر البيان الإسرائيلي أن القوات عثرت على نفق أسفل متجر للملابس، مشيراً إلى أن الموقع كان يضم غرفاً لإدارة العمليات العسكرية وكميات من الأسلحة.

واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام المناطق المدنية لإنشاء بنى تحتية عسكرية، معتبراً أن ذلك يعرض السكان المحليين للخطر.

تأتي هذه الأنباء في ظل سريان اتفاق لوقف الأعمال القتالية دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل الجاري، ومن المقرر أن يستمر لمدة 10 أيام. وعلى الصعيد الدبلوماسي، من المرتقب أن تنطلق في واشنطن اليوم جولة ثانية من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية.

وتهدف هذه المحادثات، وفقاً لتقارير، إلى بحث طلب الجانب اللبناني تمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة شهر إضافي.



المصدر: وکالات