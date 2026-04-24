وفدٌ برلماني رفيع المستوى يزور الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر مطلعة لـ كوردستان 24، بأنه من المقرر أن يزور وفد يضم عدداً من رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد المقبل، مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لبحث الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وتهدف هذه الزيارة بشكل رئيسي إلى حث كتلة الحزب الديمقراطي على إنهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان والعودة لممارسة مهامها التشريعية، وذلك في ظل التحديات السياسية الراهنة التي تستوجب اكتمال النصاب السياسي داخل القبة البرلمانية.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية داخل أروقة البرلمان في أعقاب قرار رئاسة مجلس النواب، المتخذ في جلسة الأربعاء الماضي، القاضي بتشكيل لجنة نيابية مشتركة تتولى مهمة فتح قنوات الحوار مع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وتهدف هذه اللجنة إلى مناقشة مسببات الأزمة الراهنة والوقوف على العوائق التي أدت إلى تعليق الكتلة لنشاطها البرلماني.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد حسمت موقفها في بيان رسمي سابق، معتبرةً أن المقاطعة تمثل احتجاجاً مشروعاً على "سلسلة من الخروقات الدستورية والقانونية" التي تشوب الأداء البرلماني.

مؤكدةً أن العودة عن هذا القرار مرتبطة بتصحيح تلك المسارات، مما يضع جهود اللجنة المشتركة أمام اختبار حقيقي لتقريب وجهات النظر وضمان استمرارية الشراكة السياسية.