داخلية كوردستان توضح أسباب توقيف مواطن بعد منشورات مسيئة على منصة X

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن توقيف مواطن يدعى عمر الجمال، بعد نشره عدة منشورات وصفتها بـ”غير اللائقة” عبر منصة X، تناولت الزائرين الشيعة المتوجهين إلى المزارات المقدسة.

وأكدت الوزارة أن حرية التعبير والكتابة مكفولة ومصانة في إقليم كوردستان ضمن الأطر القانونية، مشددة على أن هذه الحرية لا يجوز استغلالها للإساءة إلى أي مكوّن من مكونات المجتمع أو الإضرار بالسلم الأهلي والتعايش المجتمعي.

وأضافت أن الشخص المذكور تم توقيفه من قبل الشرطة، وبناءً على أمر قضائي، وقد اتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.