سويسرا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران "تدريجيا"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سويسرا، اليوم الجمعة، إعادة فتح سفارتها في إيران "تدريجيا"، مؤكدة أن قناة الاتصال التي أقامتها لعقود بين واشنطن وطهران ظلت "مفتوحة" خلال فترة إغلاق ممثليتها.

وقالت وزارة الخارجية الاتحادية في بيان إنه "اعتبارا من هذا الأسبوع، يتواجد فريق صغير من السفارة السويسرية مرة أخرى في طهران" بعد إغلاقها في 11 آذار/مارس بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

يتولى هذا الفريق الفني، المؤلف من أربعة موظفين سويسريين، مسؤولية إعداد الاستئناف التدريجي لأنشطة السفارة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضحت الخارجية أن "قرار إعادة فتح السفارة تدريجيا تم اتخاذه بعد تحليل المخاطر وبالاتفاق مع إيران وكذلك مع الولايات المتحدة التي تمثل سويسرا مصالحها في إيران" منذ أزمة الرهائن عام 1980، بعد عام من الثورة الإيرانية.

كما تُعدّ سويسرا "قناة اتصال" بين البلدين "ظلت مفتوحة خلال الإغلاق المؤقت للممثلية"، وفق البيان.