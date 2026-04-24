استطلاع رأي: 78 بالمائة من الأميركيين يعتقدون أن واشنطن أخفقت في حربها ضد إيران

أربيل (كوردستان 24)- كشف أحدث استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة، أجرته كلية الحقوق بجامعة "ماركيت" (Marquette)، أن أكثر من 60% من المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن شن الحرب ضد إيران لم يستند إلى مبررات منطقية، معربين عن دعمهم لتوجه وقف إطلاق النار.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 63% من المشاركين يرون عدم وجود أسباب كافية لتبرير العمل العسكري ضد طهران، مقابل 36% يعتقدون أن الدوافع كانت ضرورية.

كما أبدى 75% من الأمريكيين تأييدهم لإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع الحالي.

وفيما يخص نتائج الصراع، أعرب 21% فقط من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الولايات المتحدة حققت أهدافها في هذا النزاع، بينما خالفهم الرأي 78% مؤكدين أن الأهداف لم تتحقق.

كما سلط الاستطلاع الضوء على رؤية الأمريكيين لدور بلادهم الدولي؛ حيث رأى 39% فقط أن الولايات المتحدة تمثل قوة تدعم الاستقرار العالمي.

بينما ذهب 60% إلى أن السياسات المتبعة تساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار والتعقيد الدولي.

تأتي هذه النتائج في أعقاب الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في صبيحة السبت، 28 شباط/فبراير 2026، والتي أسفرت عن مقتل عدد من القادة الإيرانيين.

وأعقب ذلك رد إيراني مباشر استهدف إسرائيل بعدد من الصواريخ، بالإضافة إلى ضربات طالت عدة قواعد ومقرات عسكرية أمريكية في دول المنطقة.