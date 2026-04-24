الخارجية الأميركية لـ كوردستان 24: روسيا مدعوة لقمة الـ G20 والقرار النهائي بيد بوتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لـ كوردستان 24، بأن روسيا تلقت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين (G20)، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلادیمیر بوتين سيحضر القمة شخصياً أم لا.

وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال لمراسل كوردستان 24 اليوم الجمعة، قائلة: "باعتبارها عضواً في مجموعة العشرين، فقد تمت دعوة روسيا حتى الآن لجميع الاجتماعات على مستوى فرق العمل.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار بوضوح إلى أن روسيا يمكنها المشاركة في كافة اجتماعات المجموعة، انطلاقاً من حرص الولايات المتحدة على تنظيم قمة ناجحة ومثمرة.

ويعكس هذا التصريح الموقف الرسمي لواشنطن التي لا تزال تنظر إلى روسيا كعضو فاعل في مجموعة العشرين وضرورة بقائها ضمن هذا الإطار، رغم التوترات الجيوسياسية القائمة.

من جانبه، أعلن الكرملين عن احتمالية مشاركة الرئيس بوتين في القمة المقرر عقدها في مدينة ميامي الأمريكية، مؤكداً أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: قد يتوجه الرئيس بوتين إلى ميامي، أو قد يمثل روسيا مسؤول آخر، لكن المؤكد هو أن روسيا سيكون لها تمثيل رفيع ومناسب في الاجتماع في كل الأحوال.

وأكد بيسكوف أن موسكو تولي أهمية قصوى لقمة العشرين، خاصة في ظل تزايد الأزمات في مناطق مختلفة من العالم.

وفيما يخص العلاقات مع الدول الصناعية الكبرى، شدد الكرملين على أن مجموعة السبع (G7) باتت "بلا فائدة" وفقدت أهميتها بالنسبة لروسيا، بينما تظل مجموعة العشرين المنصة الأكثر تأثيراً وفاعلية.

وتضمُّ مجموعة العشرين، التي أُسّست عام 1999، كلاً من: الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، الصين، أستراليا، إيطاليا، البرازيل، الأرجنتين، روسيا، تركيا، الهند، كوريا الجنوبية، السعودية، إندونيسيا، جنوب إفريقيا، اليابان، والمكسيك.

وتمثل دول المجموعة نحو 75% من حجم التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، وتستحوذ على 60% من مساحة اليابسة، وتهدف أساساً إلى إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية العالمية.