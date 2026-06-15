البدء بتوزيع 600 قطعة أرض سكنية على الموظفين في خليفان

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أربيل (كوردستان24)- أعلن مشرف إدارة سوران المستقلة أن عملية توزيع الأراضي السكنية بحدود قضاء خليفان بدأت بنزاهة وشفافية، مؤكداً أنها ستشمل بقية أقضية إدارة سوران المستقلة في القريب العاجل.

وخلال مراسم توزيع 600 قطعة أرض على مستحقيها من موظفي قضاء خليفان، اليوم الاثنين 15 حزيران/يونيو 2026، صرح مشرف إدارة سوران المستقلة، هلكوت شيخ نجيب، قائلاً: "تمكنا اليوم من إعداد مخططات هندسية دقيقة، وبدأنا بتنفيذ جزء من عملية توزيع الأراضي السكنية بحدود قضاء خليفان".

وبخصوص آلية التوزيع، أكد مشرف إدارة سوران المستقلة الالتزام التام بمعايير العدالة والشفافية قائلاً: "تُمنح الأراضي للموظفين وفقاً لسنوات الخدمة الفعلية، وتكون الأولوية لأصحاب الخدمة الأطول، حيث تجري العملية عبر نظام إلكتروني دقيق لضمان حقوق الجميع".

وطمأن شيخ نجيب الموظفين بأن العمل على فرز الأراضي وإعداد المخططات في مركز قضاء سوران قد اكتمل، وسيتم البدء بعملية التوزيع في القريب العاجل.

وأشار إلى أن عمليات إعداد وتجهيز الأراضي متواصلة في أقضية ميركه سور، وسيدكان، ورواندز، مبيناً أن الموظفين المستحقين في تلك المناطق سيستفيدون من التوزيع فور انتهاء الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة.

واختتم مشرف إدارة سوران المستقلة حديثه بالتأكيد على السعي لتصميم الأحياء السكنية الجديدة التي ستنشأ جراء توزيع هذه الأراضي وفق مخططات معمارية حديثة وحضارية تليق بالمواطنين في المنطقة وتوفر لهم كافة الخدمات الأساسية.