هولندا تثمن دور إقليم كوردستان وقوات البيشمركة في ترسيخ الاستقرار

أربيل (كوردستان 24)- أشادت وزارة الخارجية الهولندية بالدور المحوري الذي لعبه إقليم كوردستان وقوات البيشمركة في دحر تنظيم "داعش"، مؤكدة على أهمية مكانة الإقليم كعامل استقرار أساسي في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الجمعة، في مقر وزارة الخارجية الهولندية بالعاصمة لاهاي، ضم سفين دزيي، مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، يرافقه دلاور آژگەیی، ممثل الحكومة لدى الاتحاد الأوروبي، مع نائب وزير الخارجية الهولندي، "يوست فلاماند".

وذكر بيان صادرة عن دائرة العلاقات الخارجية أن الجانبين استعرضا الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في كوردستان والعراق والمنطقة بشكل عام.

كما تناول الاجتماع ملف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تعرض لها الإقليم، ومناقشة تأثيرها على الأمن الإقليمي، لا سيما في المرحلة التي تلت إعلان وقف إطلاق النار.

من جانبه، ثمن نائب وزير الخارجية الهولندي عالياً تضحيات قوات البيشمركة في كسر شوكة الإرهاب، ووصف دور الإقليم بأنه "عنصر جوهري" في حل الأزمات وتحقيق الاستقرار.

وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على رؤيتهما المشتركة بضرورة تعزيز السلام وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين هولندا وإقليم كوردستان في مختلف المجالات.