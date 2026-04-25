استنفار أمني وشعبي في ديالى للبحث عن جثة إمام مسجد غرق في ناظم الصدور

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر محلي مطلع، اليوم السبت، عن إعلان حالة الاستنفار القصوى من قبل فرق الشرطة النهرية والأهالي للبحث عن جثة إمام وخطيب أحد مساجد مدينة بعقوبة، إثر غرقه في مياه "ناظم الصدور" الواقع ضمن القاطع الشمالي الشرقي لمحافظة ديالى.

وأوضح المصدر أن الحادثة وقعت مساء يوم أمس الجمعة في منطقة ناظم الصدور، القريبة من قضاء المقدادية (نحو 45 كم شمال شرق بعقوبة).

مؤكداً أن جهود البحث المشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لا تزال متواصلة حتى اللحظة، دون التمكن من انتشال الجثة.

وكشف المصدر أن هذه الحادثة تمثل حالة الغرق الثانية التي تُسجل في ناظم الصدور خلال ساعات قليلة، وهي الحالة الخامسة من نوعها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وعزا المصدر تزايد وتيرة حوادث الغرق إلى الارتفاع الملحوظ في مناسيب المياه وقوة وسرعة تدفقها في المنطقة.

وأشار المصدر إلى المفارقة المتمثلة في استمرار تسجيل حالات الغرق رغم التحذيرات الرسمية المشددة والمستمرة للمواطنين بخطورة السباحة في تلك الأماكن.

ولفت في الوقت ذاته إلى نجاح فرق الشرطة النهرية، بمساندة الأهالي، في إنقاذ عدة أشخاص من الغرق المحقق خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أن الجهات المعنية في المحافظة أصدرت توجيهات عاجلة بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية، ومنع أي محاولات للسباحة في المواقع الخطرة، وذلك في مسعى للحد من تكرار هذه الحوادث المأساوية.