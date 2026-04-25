ارتفاع مقلق لحالات الغرق في نينوى.. 12 حالة خلال أسبوع بينها أطفال

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر في الشرطة النهرية بمحافظة نينوى، اليوم السبت، تسجيل ثلاث حالات غرق جديدة في نهر دجلة خلال أقل من 24 ساعة، لترتفع حصيلة حالات الغرق خلال أسبوع واحد إلى 12 حالة.

وقال المصدر إن “نهر دجلة شهد خلال أقل من 24 ساعة تسجيل ثلاث حالات غرق، تم انتشال جثتين منها، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن الجثة الثالثة”.

وأوضح أن “محافظة نينوى سجلت خلال أسبوع واحد 12 حالة غرق في نهر دجلة وبرك مائية متفرقة، من بينها حالات لأطفال”.

مشيراً إلى أن “هذه الحوادث وقعت رغم التحذيرات والتنبيهات المتكررة”.

وأضاف المصدر أن “ارتفاع مناسيب نهر دجلة، إلى جانب تشكل برك مائية واسعة، أسهما بشكل مباشر في زيادة حالات الغرق، لا سيما في المناطق الريفية”.

مؤكداً أن “الشرطة النهرية تواصل جهودها في البحث والإنقاذ، مع تجديد الدعوات لضرورة الابتعاد عن ضفاف الأنهار ومناطق المياه”.