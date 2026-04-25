ريباز حملان: الديمقراطي الكوردستاني مستعد لخيار الانتخابات المبكرة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد ريباز حملان، مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، أن قائمة رواتب شهر نيسان أُرسلت إلى بغداد، إضافة إلى قائمة المراجعة (التدقيق) الخاصة بموظفي الشهر الماضي.

وأشار حملان إلى أنهم بانتظار كتاب من وزارة النفط العراقية موجه إلى وزارة المالية الاتحادية لغرض صرف الأموال، مؤكداً أنه لم تعد هناك أي عوائق أمام صرف الرواتب.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أنه اعتباراً من يوم غد الأحد، 26 نيسان 2026، ستبدأ وزارة مالية الإقليم بالتحضير لتأمين الإيرادات الداخلية اللازمة لإيداعها في حساب وزارة المالية العراقية.

كما كشف أن وفداً من الإقليم زار بغداد الأسبوع الماضي، مؤكداً وجود تفهم جيد بشأن انخفاض الإيرادات الداخلية بسبب تراجع الحركة التجارية في المنافذ الحدودية.

مبيناً أن بغداد طالبت بتطبيق نظام "أسيكودا" الخاص بتوحيد الجمارك، واللجان مستمرة في العمل على ذلك.

وبخصوص تشكيل الحكومة، قال حملان: كان هناك اتفاق سابق حول كيفية مضي حكومة الإقليم قدماً، والاختلاف حالياً ينحصر في بعض المناصب العليا فقط.

واستبعد عقد أي اجتماعات رفيعة المستوى بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لتشكيل الحكومة في القريب العاجل.

وأضاف: التصريحات التي تصدر من السليمانية بشأن تشكيل الحكومة خارجة عن إطار المفاوضات السابقة.

وأوضح أن "الديمقراطي الكوردستاني تفاوض بشكل أساسي مع الاتحاد الوطني وفق استحقاق المقاعد، بل وتم تحديد مناصب لهم أكثر من استحقاقهم، لكنهم يتحدثون الآن عن إشراك قوائم أخرى، وهذا لم يكن ضمن إطار التفاوض مع البارتي".

وبشأن مستقبل العملية السياسية، أشار إلى أنه "إذا كانت هناك رغبة في تشكيل الحكومة، يجب العودة إلى أسس الاتفاقات. أما إذا طُرح موضوع إجراء انتخابات جديدة بسبب التأخير، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد هذه المرة أكثر من أي وقت مضى لإعادة الانتخابات عبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".