سنتكوم تنشر إحصائية مثيرة حول استهلاك الطعام على حاملات طائراتها في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إحصائية مثيرة للاهتمام حول كميات الطعام التي يستهلكها جنودها على متن حاملات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط.

مشيرة إلى استهلاك آلاف البيض خلال يوم واحد فقط.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر منصة "إكس"، أنه بحسب الإحصائيات، يستهلك الجنود يومياً أربعة آلاف بيضة على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وحدها.

وأشار البيان إلى وجود ثلاث مجموعات قتالية من حاملات الطائرات متمركزة حالياً في مياه الشرق الأوسط، وبناءً على ذلك، يصل إجمالي استهلاك البيض من قبل كافة الجنود إلى 12 ألف بيضة في اليوم الواحد.

ومن اللافت للنظر أنه منذ تصاعد التوترات واندلاع الحرب مع إيران، أرسلت الولايات المتحدة ثلاث سفن عملاقة إلى المنطقة وثبتت تمركزها بالقرب من مياه تلك الدولة.

وفي الوقت الحالي، ورغم إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال آلاف الجنود الأمريكيين على متن تلك السفن يواصلون أداء مهامهم ضمن مناطق نفوذ "سنتكوم".

Sailors aboard aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) serve meals to crew members. A typical aircraft carrier strike group serves around 4,000 eggs daily.



Three aircraft carrier strike groups are currently operating in the Middle East. Combined, the Sailors and Marines… pic.twitter.com/S02RerxDB5 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

ومنذ مطلع عام 2026، وبسبب تزايد التوترات واشتعال الحرب مع إيران، قامت القوات الأمريكية بأكبر تحرك عسكري لها في الشرق الأوسط؛ فلأول مرة منذ عام 2003، تتمركز ثلاث حاملات طائرات عملاقة هي (أبراهام لينكولن، جيرالد فورد، وجورج بوش) في آن واحد في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وتضم هذه القوة البحرية أكثر من 15 ألف جندي وعشرات الطائرات المقاتلة، مما جعل عملية توفير الغذاء والاحتياجات اللوجستية مهمة شاقة للغاية، حيث يتم إعداد نحو 18 ألف وجبة طعام لهم يومياً.

وبسبب استمرار مهامهم في مراقبة وفرض الحصار البحري على إيران، تحتاج هذه القوات باستمرار إلى كميات هائلة من الغذاء يتم نقلها وتوفيرها عبر عمليات إمداد جوية وبحرية متواصلة.